Вызвали даже скорую: почему братья Кличко отказались вместе выходить на ринг

Братья Кличко в течение многих лет доминировали в боксе, но наотрез отказались выходить на ринг друг против друга. Более того, в один момент украинцы даже решили не тренироваться вместе.

В одном из интервью десятилетней давности Виталий Кличко объяснил, почему они с Владимиром не спарринговали друг с другом. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Трибуну".

Смотрите также Усик без колебаний назвал лучшего боксера за братьев Кличко и Тайсона Фьюри

Почему Кличко не тренировались вместе?

По словам нынешнего мэра Киева, каждый раз, когда когда они с Владимиром становились друг против друга, происходили травмы. Одна из таких тренировок завершилась травмой для Кличко-младшего.

На одной из тренировок мы тоже стояли в спарринге, Владимир делал сайд-степ – уклонение от удара и шаг в сторону, и вдруг я услышал щелчок: брат вскрикнул, упал. Быстренько вызвали скорую, привезли его в госпиталь. Оказалось, перелом ноги – причем в таком месте, где никто не ожидал,

– рассказал Виталий.

Старший из Кличко решил, что это знак свыше после того, как врач не смог объяснить причину перелома.

"Я спросил врача: "Как это может быть?". Он сделал круглые глаза: "Чтобы у молодого человека произошел перелом в таком месте и на ровной поверхности? Не представляю, как это произошло". Я решил, что это знак свыше, что нам не стоит в ринг заходить вместе", – рассказывал Виталий Кличко.

Почему братья Кличко не выходили в ринг друг против друга?