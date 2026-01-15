Викликали навіть швидку: чому брати Клички відмовилися разом виходити на ринг

Брати Клички протягом багатьох років домінували у боксі, але навідріз відмовилися виходити на ринг одне проти одного. Ба більше, в один момент українці навіть вирішили не тренуватися разом.

В одному з інтерв'ю десятирічної давності Віталій Кличко пояснив, чому вони з Володимиром не спарингували один з одним. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Трибуну".

Чому Клички не тренувалися разом?

За словами теперішнього мера Києва, щоразу, коли вони з Володимиром ставали один проти одного, відбувалися травми. Одне з таких тренування завершилося травмою для Кличка-молодшого.

На одному з тренувань ми теж стояли в спарингу, Володимир робив сайд-степ – ухилення від удару та крок убік, і раптом я почув клацання: брат скрикнув, упав. Швиденько викликали швидку, привезли його до шпиталю. Виявилося, перелом ноги – причому в такому місці, де ніхто не очікував,

– розповів Віталій.

Старший з Кличків вирішив, що це знак згори після того, як лікар не зміг пояснити причину перелому.

"Я запитав лікаря: "Як це може бути?". Він зробив круглі очі: "Щоб у молодого чоловіка стався перелом у такому місці та на рівній поверхні? Не уявляю, як це сталося". Я вирішив, що це знак згори, що нам не варто в ринг заходити разом", – розповідав Віталій Кличко.

Чому брати Клички не виходили в ринг одне проти одного?