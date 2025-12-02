Директор команды Усика признался, будет ли украинец в углу Джошуа

Энтони Джошуа неожиданно начал сотрудничество с Александром Усиком. Бывший соперник украинского боксера тренируется в его лагере.

Директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, будет ли украинец присутствовать в углу британского боксера на следующих поединках. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на The Independent.

Будет ли Усик в углу Джошуа?

Он отметил, что тренер Джошуа не один человек. В подготовке британского боксера участвует целая команда – главный тренер, его помощник и еще несколько сильных специалистов.

Лапин подчеркнул, что подготовка к бою является целой системой. И каждый отвечает за свою часть работы.

Эй Джей приехал в тренировочный лагерь, он с Усиком работал вместе, но спаррингов не было. Джейк Пол не левша, поэтому спарринги с Александром не имеют смысла. Будет ли Усик в углу Джошуа в будущем? На чемпионских боях, думаю, да,

– сказал Лапин.

Напомним, что в следующем бою Джошуа встретится с Джейком Полом. Поединок запланирован на 19 декабря 2025 года в Майами.

Что говорил Усик о бое Пол – Джошуа?

В интервью iFL TV Усик рассказал, что Джошуа может убить Пола. Он подчеркнул, что британский боксер является олимпийским чемпионом, а американец просто блогер, спортсмен и шоумен.

Усик заявил, что будет молиться за Пола, поскольку он хочет встретиться с блогером в бою в октагоне.

"Да. Я буду молиться за Джейка Пола, потому что хочу драться с ним в октагоне", – сказал боксер.

Что известно о тренировках Джошуа в лагере Усика?