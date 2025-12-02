Директор команди Усика зізнався, чи буде українець у кутку Джошуа

Ентоні Джошуа неочікувано почав співпрацю з Олександром Усиком. Колишній суперник українського боксера тренується у його таборі.

Директор команди Усика Сергій Лапін розповів, чи буде українець присутній у кутку британського боксера на наступних поєдинках. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на The Independent.

Чи буде Усик у кутку Джошуа?

Він наголосив, що тренер Джошуа не одна людина. У підготовці британського боксера бере участь ціла команда – головний тренер, його помічник та ще декілька сильних фахівців.

Лапін підкреслив, що підготовка до бою є цілою системою. І кожен відповідає за свою частину роботи.

Ей Джей приїхав до тренувального табору, він з Усиком працював разом, але спарингів не було. Джейк Пол не шульга, тому спаринги з Олександром не мають сенсу. Чи буде Усик у кутку Джошуа в майбутньому? На чемпіонських боях, думаю, так,

– сказав Лапін.

Нагадаємо, що у наступному бою Джошуа зустрінеться із Джейком Полом. Поєдинок заплановано на 19 грудня 2025 року в Маямі.

Що казав Усик про бій Пол – Джошуа?

В інтерв'ю iFL TV Усик розповів, що Джошуа може вбити Пола. Він підкреслив, що британський боксер є олімпійським чемпіоном, а американець просто блогер, спортсмен та шоумен.

Усик заявив, що буде молитися за Пола, оскільки він хоче зустрітися з блогером у бою в октагоні.

"Так. Я молитимуся за Джейка Пола, бо хочу битися з ним в октагоні", – сказав боксер.

Що відомо про тренування Джошуа у таборі Усика?