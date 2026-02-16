Два падения и быстрый конец: известный в Украине экс-чемпион мира сенсационно проиграл в США
- Чарльз Мартин, экс-чемпион мира в супертяжелом весе, проиграл нигерийцу Эфе Аджагби, который отправил его в нокдаун и победил техническим нокаутом.
- Поединок состоялся в Лас-Вегасе в рамках вечера бокса, организованного промоушином Zuffa Boxing.
Новосозданный промоушин Zuffa Boxing 16 февраля провел в Лас-Вегасе очередной вечер бокса. Главным событием программы стал поединок с участием экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Чарльза Мартина.
Американец Мартин сенсационно проиграл боксеру из Нигерии Эфе Аджагби. Об этом сообщает vRINGe.
Как Аджагба победил экс-чемпиона мира Мартина?
На старте поединка оба боксера работали джебами, однако именно Аджагба был агрессивным и действовал первым номером. Но при этом нигериец был уязвим к контратакам.
Экс-чемпион мира классно провел второй раунд, но уже в следующей 3-минутке Аджагба попал правым прямым, от которого соперник упал, но чудом поднялся.
Аджагба отправил Мартина в нокдаун: смотрите видео
Мартин выглядел абсолютно разбалансированным и ему повезло продержаться до гонга. Похоже, он в перерыве не восстановился: Аджагба пошел добивать соперника и рефери вынужденно вмешался и остановил схватку.
Как Аджагба победил Мартина: смотрите видео
Что известно о Чарльзе Мартине?
39-летний Мартин имеет посредственный рекорд: в 36 боях он одержал 30 побед, из которых 27 досрочно. По данным BoxRec, знаковым для американца был 2016 год, когда он стал чемпионом мира по версии IBF.
Мартин одолел украинца Вячеслава Глазкова, который не смог продолжить поединок из-за травмы. При этом следует отметить, что до этого пояс IBF принадлежал Тайсону Фьюри, который отобрал его у Владимира Кличко после победы в 2015 году.
Уже в следующем бою Мартин проиграл чемпионский титул Энтони Джошуа и больше никогда не был близок к тому, чтобы стать чемпионом мира.
Обидчик американца Эфе Аджагба имеет 23 боя на профи-ринге: 21 победа, 1 поражение и 1 ничья.