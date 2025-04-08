Однако мало кто верит в то, что 41-летний ветеран бокса получает поединок против кого-то из желаемых оппонентов. Промоутер Эдди Хирн прокомментировал возможную битву Дерека Чисоры против Даниэля Дюбуа, информирует 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

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Мнение Эдди Хирна

Известный менеджер отметил, что Чисора уже дважды поборолся за титул чемпиона мира. Однако заверил, что Дюбуа вообще не подходит по стилю ведения бокса Дереку. Хирн заявил, что не хотел бы увидеть в одном ринге Чисору и "Динамита".

Чисора уже дважды дрался за титул чемпиона мира. Дюбуа – это плохой соперник для него. Это не тот бой, который я хочу видеть. Но если Чисора заслужил такой бой, то разве это его вина? Все дело в стиле. Есть боксеры, которые хорошо подходят Чисоре, а есть те, которые нет. Дюбуа ему плохо подходит, но это не отменяет тот факт, что Дерек – легенда,

– сказал Хирн.

Напомним, что коуч Дон Чарльз предостерег Дерека от этого поединка с Дюбуа. А вот Диллиан Уайт заявил, что у Чисоры могут возникнуть большие проблемы, если он подерется с "Динамитом".

Несмотря на такие предостережения и отказы Чисора не исключает варианта с боем против Дюбуа. Дерек добавил, что хотел бы подраться с Даниэлем на лондонском "Уэмбли". Вероятно, что юбилейный 50-й бой станет для Дерека Чисоры последним в профессиональной карьере.

За спиной 41-летнего боксера 36 побед (23 – нокаутом) при 13 поражениях в 49-ти боях.