Ветеран бокса отказался от боя против Итаумы: ему предлагали смешные деньги
- Дерек Чисора отказался от боя против Мозеса Итаумы, несмотря на предложение в 2 миллиона долларов.
- Команда Итаумы сталкивается с трудностями в поиске соперников, поскольку несколько боксеров уже отказались от боя с ним.
Команда Мозеса Итаумы продолжает заниматься поиском следующего соперника для своего подопечного. Стало известно о еще одном боксере, который отказался от боя против "Нового Майка Тайсона".
Дерек Чисора пополнил список боксеров, которые наотрез отказались выходить в один ринг с Мозесом Итаумой. Британский боец раскрыл детали предложения о поединке, информирует 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.
Сколько Чисоре предлагали за бой против Итаумы?
Ветерану бокса предлагали подраться с "Новый Майком Тайсоном", которому пророчат большое будущее в боксе, в Саудовской Аравии. Именно эта страна стала столицей грандиозных поединков. Также Чисора раскрыл сумму, которую ему предлагали за бой с Итаумой.
Мне предложили бой с Мозесом Итаумой в Саудовской Аравии. Я спросил: "Сколько?", – они ответили: "Два миллиона". Я сказал: "Нет, спасибо, я пас",
– рассказал Дерек.
Интересно, что ранее Чисора в комментарии The Ring рассказывал, что сделал бы Александр Усик с Итаумой в одном ринге. Дерек спрогнозировал победителя потенциального боя.
"Усик победит малого, Усик его убьет", – заявлял бывший соперник Усика.
С какой проблемой столкнулся Итаума?
- 16 августа 2025 года Итаума в последний раз выходил в ринг. Мозес легко нокаутировал опытного Диллиана Уайта.
- После чего его команда столкнулась с серьезной проблемой. Британцу не могут найти следующего соперника. От очного противостояния против Итаумы уже отказались Филип Хргович и Джермейн Франклин.
- Сам Итаума рассказывал, что ему дали список из трех потенциальных соперников, но побидкався, что не имеет большого влияния на выбор своего следующего поединка.
- В свои 20 лет британский боксер уже довел серию до 13 побед подряд на профи-ринге, 11 из которых были нокаутом (данные BoxRec).