"Наркотики и алкоголь": известный экс-боксер признался, что испортило "Цыганского короля"
- Тайсон Фьюри завершил карьеру после поражений от Александра Усика в 2024 году.
- Майрис Бриедис считает, что причиной потери формы Фьюри стали наркотики и алкоголь.
- Фьюри уверяет, что не вернется в бокс, несмотря на слухи о возможном камбэке.
- Карьера Фьюри завершена с рекордом 34 победы, 2 поражения и 1 ничья в 37 боях.
В начале 2025-го года Тайсон Фьюри в очередной раз попрощался с профессиональным рингом. "Цыганский король" решил уйти на пенсию после дебютных поражений в своей карьере.
Их Тайсону Фьюри в 2024-м году нанес Александр Усик. Бывший чемпион мира по боксу Майрис Бриедис высказал свое мнение о "Цыганском короле", пишет 24 Канал со ссылкой на Ringside24.
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Что испортило Тайсона
Бриедис откровенно рассказал, почему Тайсон потерял кондиции. Майрис назвал запрещенные вещества и алкогольные напитки.
Тайсон Фьюри талантливый боксер. Он имеет прекрасные данные. Но Фьюри уже не тот. Почему? Столько наркоты и алкоголя испортили его,
– ответил Бриедис.
Напомним, что хоть Тайсон и попрощался в очередной раз с боксом, но в СМИ продолжают активно обсуждать возможный камбэк британца в ринг. Ему продолжают приписывать британскую битву против звездного земляка Энтони Джошуа. Также Александр Усик рассматривает трилогию с Тайсоном, как вариант для прощального боя.
Зато Фьюри уверяет, что больше не вернется в бокс. Несмотря на это, что Тайсон делал челлендж "месяц без алкоголя", активно тренируется, боксирует и даже недавно провел 12-раундовый поединок.
Свою карьеру 36-летний "Цыганский король" закончил на статистике в 34 победы (24 – нокаутом) при 2-х поражениях и одной мировой в 37-ми боях.