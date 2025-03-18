Не вышел на пятый раунд: 180-килограммовый гигант победил талантливого боксера – видео избиения
- Томас Карти проиграл поединок против Даджуана Коллоуэя, не выйдя на пятый раунд.
- Это было первое поражение в карьере для Карти, который весил вдвое меньше своего соперника.
В ночь на 17 марта (в Украине) состоялся фантастический вечер бокса в Соединенных Штатах Америки. В одном из поединков талантливый Томас Карти сражался против Даджуана Коллоуэя.
Между боксерами была большая разница в весе. Ирландец Карти весил 90 килограммов, тогда как гигант Коллоуэй в два раза больше соперника – 180 килограммов, сообщает 24 канал со ссылкой на UFC Fight Pass.
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Без шансов для Карти
Уже с начала поединка Томас Карти потерял центр ринга и не мог отреагировать на удары соперника. Во втором раунде ирландский боксер травмировал колено, но продолжил бой.
Однако Даджуана Коллоуэй отправил Карти в нокдаун. В итоге ирландец не смог выйти на пятый раунд.
Коллоуэй побил Карти: смотрите видео
Бой завершился победой американского боксера. Для Томаса Карти это поражение стало первым в карьере.