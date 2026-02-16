"Станет бесспорным чемпионом": избитый Усиком боксер нацелился на реванш с украинцем

Александр Усик дважды победил Даниэля Дюбуа, нокаутировав британского боксера в обоих поединках. Несмотря на неудачи, спортсмен из Великобритании мечтает стать первым, кто победит чемпиона мира из Украины.

В команде Дюбуа заявили, что он хочет получить третий шанс победить Усика. Об этом сообщает talkSPORT.

Смотрите также Жан-Клод Ван Дамм сенсационно возвращается в спорт: он вызвал на бой новую звезду бокса

Что в Дюбуа говорят о бое с Усиком?

Мохаммед Али, ключевой член команды британца, считает, что весь их лагерь все еще одержим возможностью попробовать стать первыми, кто победит Усика.

Дюбуа – замечательный боец, он сделал все правильно в лагере. Разница заключалась в опыте, который он получил в тот вечер, но это то, что Даниэль пересмотрит снова,

– сказал специалист.

Аналитик убеждает, что британский боксер сделал работу над ошибками после поражения от украинца в июле 2025 года и знает свои слабые места. По его мнению, благодаря опыту в предыдущем поединке теперь Дюбуа сможет победить Усика.

Я всегда говорил ему, что он станет бесспорным чемпионом, и я знаю, что Дон (Чарльз, тренер Дюбуа – 24 Канал) мечтает о трилогии и бесспорном чемпионстве. Это его цель, и Уордли – лишь одно из препятствий на этом пути,

– сказал Али.

Что ждет Дюбуа?

Чтобы говорить о бое с Усиком, 28-летнему Дюбуа стоит сначала одолеть следующего соперника. Уже 9 мая британец встретится с новоиспеченным чемпионом мира по версии WBO Фабио Уордли.

Даниэль попытается во второй раз стать чемпионом мира после того, как владел титулом IBF. По данным BoxRec, Дюбуа завоевал пояс в 2024 году, когда нокаутировал Энтони Джошуа.

Обратите внимание. Уордли стал обладателем пояса WBO после того, как Усик отказался от титула, чтобы не проводить обязательную защиту.

Отдельно стоит сказать, что победитель противостояния Уордли – Дюбуа может быть интересным Тайсону Фьюри. "Цыганский король" хочет стать трехкратным чемпионом мира и также стремится получить реванш с Усиком.

Кто следующий соперник Усика?