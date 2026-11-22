Дюбуа бросил вызов победителю боя Фьюри – Джошуа / Фото: Getty Images
Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа выразил желание встретиться на ринге с победителем предстоящего поединка между бывшими чемпионами мира Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.
Об этом британский боксер заявил в интервью ютуб-каналу talkSPORT Boxing. Также он прокомментировал предстоящее противостояние соотечественников.
Дюбуа заявил о желании сразиться с победителем боя Фьюри – Джошуа
По словам Дюбуа, для него не имеет значения, кто именно одержит победу, ведь он настроен провести бой с победителем этого противостояния.
Это очень хороший поединок. Да, действительно очень хороший. И я хочу сразиться с победителем. Кто бы из них ни выиграл – я буду драться с победителем
Поединок между Фьюри и Джошуа запланирован на 11 декабря. Британское дерби состоится на стадионе Principality в Кардиффе (Уэльс).
Выход боксеров на ринг ожидается около 03:00 12 декабря по киевскому времени. Эксклюзивную трансляцию боксерского вечера обеспечит стриминговая платформа Netflix. На кону будут стоять вакантный титул WBA Super и титул чемпиона мира по версии специальный трофей "Битва за Британию".
Напомним, в октябре Дюбуа во второй раз досрочно выиграл победил Фабио Уордли. Теперь британский чемпион рассматривает победителя противостояния Фьюри – Джошуа в качестве своего потенциального следующего соперника.
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