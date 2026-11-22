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Про це британський боксер заявив в інтерв'ю ютуб-каналу talkSPORT Boxing. Також він прокоментував майбутнє протистояння співвітчизників.

Дюбуа заявив про бажання побитися з переможцем бою Ф'юрі – Джошуа

За словами Дюбуа, для нього не має значення, хто саме здобуде перемогу, адже він налаштований провести бій із тріумфатором цього протистояння.

Це дуже хороше протистояння. Так, справді дуже хороше. І я хочу битися з переможцем. Хто б із них не виграв – я битимуся з переможцем– сказав чемпіон WBO.

Поєдинок між Ф'юрі та Джошуа запланований на 11 грудня. Британське дербі відбудеться на стадіоні Principality у Кардіффі (Уельс).

Вихід боксерів у ринг очікується близько 03:00 12 грудня за київським часом. Ексклюзивну трансляцію вечора боксу забезпечить стримінгова платформа Netflix. На кону стоятимуть вакантний титул WBA Super та спеціальний трофей Battle of Britain ("Битва за Британію").

Нагадаємо, у жовтні Дюбуа вдруге достроково переміг Фабіо Вордлі. Тепер британський чемпіон розглядає переможця протистояння Ф'юрі – Джошуа як свого потенційного наступного суперника.