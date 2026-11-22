Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа выразил желание встретиться на ринге с победителем предстоящего поединка между бывшими чемпионами мира Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Об этом британский боксер заявил в интервью ютуб-каналу talkSPORT Boxing. Также он прокомментировал предстоящее противостояние соотечественников.

Дюбуа заявил о желании сразиться с победителем боя Фьюри – Джошуа

По словам Дюбуа, для него не имеет значения, кто именно одержит победу, ведь он настроен провести бой с победителем этого противостояния.

Это очень хороший поединок. Да, действительно очень хороший. И я хочу сразиться с победителем. Кто бы из них ни выиграл – я буду драться с победителем,

– сказал чемпион WBO.

Поединок между Фьюри и Джошуа запланирован на 11 декабря. Британское дерби состоится на стадионе Principality в Кардиффе (Уэльс).

Выход боксеров на ринг ожидается около 03:00 12 декабря по киевскому времени. Эксклюзивную трансляцию боксерского вечера обеспечит стриминговая платформа Netflix. На кону будут стоять вакантный титул WBA Super и титул чемпиона мира по версии специальный трофей "Битва за Британию".

Напомним, в октябре Дюбуа во второй раз досрочно выиграл победил Фабио Уордли. Теперь британский чемпион рассматривает победителя противостояния Фьюри – Джошуа в качестве своего потенциального следующего соперника.