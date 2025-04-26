IBF обязала Даниэля Дюбуа провести защиту пояса против Дерека Чика провести защиту пояса против Дерека Чисоры. У сторон есть время до 22 мая, чтобы договориться о поединке.

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Дюбуа о своем будущем

Сам британский боксер высказался о своем будущем на фоне большого количества информации. Дюбуа заверил, что готов драться против любого соперника и не избегает встречи ни с одним боксером. "Динамит" назвал трио бойцов, которые являются для него приоритетными, информирует 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Ребята, с которыми я хочу драться – это Александр Усик, Джозеф Паркер или Энтони Джошуа. Любой из этой тройки. Говорят, что я избегаю Паркера после того, как не смог выйти на ринг с ним в феврале. Правда? Вы вообще думаете, что говорите? Я готов драться с любым. Делайте очередь,

– заявил Дюбуа.

Напомним, что Дюбуа должен был подраться с Паркером в феврале этого года. Но снялся с противостояния из-за болезни. Также Даниэль стремится подраться с Усиком, чтобы взять реванш за поражение (в августе 2023 года). Встреча с Джошуа тоже не была бы первой для "Динамита". В сентябре прошлого года Даниэль нокаутировал Энтони в 5-м раунде. Как раз против Эй Джея Дюбуа в последний раз выходил в ринг.

Инсайдер The Ring Майк Коппинджер уже дважды сообщал информацию о дате реванша Усик – Дюбуа на фоне обязательств IBF для Даниэля. Сначала был инсайд, что украинец и британец выйдут в один ринг 12 июля этого года, а потом появилась информация уже о 19 июля 2025 года. Оба раза место проведения вечера бокса было неизменное – лондонское "Уэмбли".