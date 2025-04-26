IBF зобов'язала Даніеля Дюбуа провести захист поясу проти Дерека Чісори. У сторін є час до 22 травня, аби домовитись про поєдинок.

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Дюбуа про своє майбутнє

Сам британський боксер висловився про своє майбутнє на тлі великої кількості інформації. Дюбуа запевнив, що готовий битись проти будь-якого суперника та не уникає зустрічі із жодним боксером. "Динаміт" назвав тріо бійців, які є для нього пріоритетними, інформує 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Хлопці, з якими я хочу битися – це Олександр Усик, Джозеф Паркер або Ентоні Джошуа. Будь-хто з цієї трійки. Кажуть, що я уникаю Паркера після того, як не зміг вийти на ринг з ним у лютому. Справді? Ви взагалі думаєте, що кажете? Я готовий битися з будь-ким. Робіть чергу,

– заявив Дюбуа.

Нагадаємо, що Дюбуа мав побитись із Паркером у лютому цього року. Але знявся із протистояння через хворобу. Також Даніель прагне побитись із Усиком, аби взяти реванш за поразку (у серпні 2023 року). Зустріч із Джошуа теж не була б першою для "Динаміта". У вересні минулого року Даніель нокаутував Ентоні у 5-му раунді. Якраз проти Ей Джея Дюбуа востаннє виходив у ринг.

Інсайдер The Ring Майк Коппінджер вже двічі повідомляв інформацію про дату реваншу Усик – Дюбуа на тлі зобов'язань IBF для Даніеля. Спершу був інсайд, що українець та британець вийдуть в один ринг 12 липня цього року, а потім з'явилась інформація вже про 19 липня 2025 року. Обидва рази місце проведення вечора боксу було незмінне – лондонське "Вемблі".