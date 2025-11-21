Дюбуа сбежал от боя: на кону был статус претендента на битву с Усиком

Даниэль Дюбуа решил отказаться от поединка против Фрэнка Санчеса. Боксеры должны были подраться за статус обязательного претендента на чемпионский титул IBF, которым полноценно владеет Александр Усик.

20 ноября 2025 года должны были состояться промоутерские торги по противостоянию Даниэля Дюбуа против Фрэнка Санчеса. Однако в последний момент британский боксер снялся с финального отборочного боя IBF, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Почему Дюбуа отказался от боя с Санчесом?

Промоутерская компания Queensberry Promotions, которая представляет Дюбуа, объяснила, почему "Динамит" принял такое решение. Представитель заявил, что бой против Санчеса не имел большой ценности для Даниэля, ведь IBF стоит последней в очереди среди объединенных чемпионских титулов, принадлежащих Александру Усику.

Кроме этого представитель британца анонсировал возвращение Дюбуа в следующем 2026-м году, где его ждет несколько крупных поединков. Конкретных соперников не было названо.

Дерек Чисора был объявлен обязательным претендентом на титул IBF на их последней конвенции, поэтому поединок с Фрэнком Санчесом будет определять того, кто станет следующим в очереди после Чисоры. Если бы Даниэль согласился на этот бой, это также ограничило бы его возможности с другими организациями,

– отметили в промоутерской компании.

Ранее сообщалось, что Дюбуа сбежал от еще одного противостояния. Речь идет о поединке против Агита Кабаела. Сам временный чемпион по версии WBC рассказывал в интервью ютуб-каналу Queensberry Promotions, как Даниэль вызвал его на бой, которого впоследствии сам избежал.

"Он вызвал меня на бой. Я сказал: "Да, я хочу драться с Даниэлем Дюбуа". Потому что в настоящее время это самый большой бой, который я мог бы провести, потому что Усик был недоступен. А потом команда Даниэля отказалась от поединка", – вспоминал немецкий боксер.

Какие последние новости о Даниэле Дюбуа?