Стало известно, какой статус будет иметь следующий бой Лапина
- Бой Лапина против Бульмейстерса 21 марта будет иметь рейтинговый статус, без титулов IBF International и WBA Continental на кону.
- Боксерский вечер, организованный Usyk 17 Promotions, состоится в Equides Club под Киевом, где также состоится дебют олимпийского чемпиона Александра Хижняка.
Даниэль Лапин 21 марта проведет свой первый бой после перерыва. Его соперником станет латвиец Кристапс Бульмейстерс. Организаторы поединка сообщили, какой статус будет иметь этот бой.
Титулы IBF International и WBA Continental не будут поставлены на кон в следующем поединке украинского боксера. Как сообщает Usyk 17 Promotions, бой Лапина против 33-летнего Бульмейстерса будет иметь рейтинговый статус.
Что известно о бое Лапина против Бульмейстерса?
Поединок Лапина станет главным событием боксерского вечера, который состоится 21 марта и будет организован компанией Usyk 17 Promotions, сообщает DAZN.
Латвиец имеет в профессиональном рекорде 18 боев – 14 побед и 4 поражения. Пять побед он оформил досрочно.
Украинец остается непобедимым: в его активе 12 побед в 12 боях, из них четыре – нокаутом. Свой предыдущий поединок украинец провел в июле прошлого года, победив британца Льюиса Эдмондсона.
Что нас ожидает 21 марта на вечере бокса?
В рамках шоу свои бои также проведут Павел Ильюша, Даниил Жасан, Айдер Абдураимов, Элвин Алиев, Джамал Кулиев, Николай Лактионов, Дмитрий Ловчинский и Кира Макогоненко.
Боксерский вечер пройдет в Equides Club под Киевом. Ранее сообщалось, что все билеты на событие стоимостью 25 000 гривен были полностью распроданы.
Особым событием шоу станет дебют в профессиональном боксе олимпийского чемпиона Александра Хижняка, который выйдет на ринг против колумбийца Вильмера Барона.