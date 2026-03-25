Владимиру Кличко – 50: 5 лучших нокаутов "Доктора Стальной Молот"

Владимир Кличко празднует свой 50-летний юбилей. Хорошая возможность вспомнить его яркую карьеру, а именно 5 лучших нокаутов от украинского боксера.

Владимир Кличко родился 25 марта 1976 года, а значит сегодня легендарному украинскому боксеру исполнилось 50 лет, сообщает 24 Канал. В своей карьере спортсмен одержал 64 победы, 54 из которых нокаутом.

Каковы лучшие нокауты Владимира Кличко?

Владимир Кличко одержал много ярких побед. За свою карьеру он успешно провел 25 чемпионских боев. Среди его 64 побед есть 54 нокаута, и среди них есть те, которые являются лучшими и наиболее памятными в истории выступлений Кличко-младшего на ринге.

Кличко – Брок. Этот поединок состоялся 11 ноября 2006 года в Нью-Йорке. Это был один из самых зрелищных нокаутов от украинца. Его оппонент в 7 раунде пропустил правый резкий кросс в подбородок и оказался на ринге.

Кличко – Остин. Победу против Рэя Остина Владимир Кличко одержал 10 марта 2007 года в Германии. Поединок длился недолго. Украинец победил уже во 2 раунде и отстоял свои титулы IBF и IBO.

Кличко – Томпсон. Одна из самых ярких побед Владимира состоялась 12 июля 2008 года в Гамбурге. В середине 11 раунда Томпсон попытался провести свою атаку, но нарвался на "стальной контрответ" – прямой правый от "молота" и упал на ринг.

Кличко – Чемберс. Этот бой состоялся 20 марта 2010 года на этот раз в немецком Дюссельдорфе. Поединок близился к завершению, но украинец провел молниеносную атаку и одержал яркую победу техническим нокаутом за 14 секунд до финального гонга.

Кличко – Питер. Это противостояние было через полгода после предыдущего боя с Чемберсом во Франкфурте. Поединок украинца и нигерийца завершился в 10 раунде, когда Кличко успешно провел серию ударов по оппоненту, завершившуюся мощным апперкотом и нокаутом.

Когда Владимир Кличко завершил карьеру?

Владимир Кличко объявил о завершении карьеры в августе 2017 года. Его последним поединком стал майский бой с Энтони Джошуа в мае того года, который завершился поражением украинца в 11 раунде. Перед тем Кличко уступил еще и Тайсону Фьюри.

Спортсмен говорил, что считал правильным решением завершить карьеру именно тогда. Он отмечал, что до сих пор чувствует такую же мотивацию, как в 19 лет. Впрочем теперь, во второй половине своей жизни, хочет направить свою энергию для достижения успеха в других сферах, в частности, в бизнесе.

