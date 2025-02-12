Хочу увидеть страх в его глазах, – Беринчика разозлило поведение Дэвиса перед боем

Несколько дней оставалось до первого боя Дениса Беринчика в новом 2025-м году. Украинский боксер будет защищать звание чемпиона мира по версии WBO в легком весе против Кейшона Дэвиса.

11 февраля Денис Беринчик и Кейшон Дэвис сошлись в дебютной дуэли взглядов. Во время нее непобедимый американец несколько раз прикасался к поясу украинца и пытался вывести на эмоции Дениса, но тот не повелся на провокации.

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Беринчику не понравилось поведение Дэвиса

Украинскому боксеру не понравилась многословие соперника и считает такое поведение неправильным, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing247.

Он ведет себя слишком неуважительно, много говорит. 14 февраля на "Madison Square Garden" я дам ответ. Хочу увидеть страх в его глазах,

– заявил Беринчик.

Справка. В Украине бой Беринчик – Дэвис начнется в ночь на 15 февраля. Официальным транслятором вечера бокса из Нью-Йорка в нашей стране будет медиасервис MEGOGO.

В этот вечер бокса кто-то из боксеров потерпит первое поражение в своей карьере. Беринчик победил во всех своих 19-ти боях (9 – нокаутом), а Дэвис победил в 12-ти из 13-ти поединков (один бой был засчитан таким, что не состоялся).

Напомним, что титул чемпиона мира по версии WBO, который будет стоять на кону боя, Беринчик получил в своем предыдущем поединке против Эмануэля Наваррете (18 мая 2024 года).