"Бронзовый бомбардировщик" намерен драться против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Поединок должен состояться по правилам бокса, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN Boxing.

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Уайлдер о бое с Нганну

Ранее Фрэнсис Нганну публично заявил, что хочет провести бой в боксерском ринге. Франко-камерунский боец и бывшая звезда UFC бросил вызов Деонтею Уайлдеру.

Американец согласился на бой против Нганну. Звездный боксер подчеркнул, что организация поединка лишь вопрос времени. Уайлдер отметил, что сейчас они определяются как именно может состояться мероприятие.

Это только вопрос времени. Знаете, как оно бывает. Все всегда зависит от времени. И только после того, как вы узнаете дату ивента и место проведения, можно полноценно включаться в промо-события. Думаю, что в ближайшее время этот ивент будет создан. Так что можете на него рассчитывать. Я вот точно на него рассчитываю. Поэтому следите за новостями,

– сказал Уайлдер.

Напомним, что Фрэнс Нганну впервые вышел в боксерский ринг в 2023 году в бою против Тайсона Фьюри. Экс-чемпион UFC отправлял "Цыганского короля" в нокдаун, но проиграл по решению судей.

Ранее Деонтей Уайлдер высказался относительно своей карьеры в профессиональном ринге. Звездный американский боксер назвал количество поединков, которое планирует провести в 2025 году.