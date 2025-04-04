"Бронзовий бомбардувальник" має наміри битись проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну. Поєдинок повинен відбутись за правилами боксу, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN Boxing.

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Вайлдер про бій із Нганну

Раніше Френсіс Нганну публічно заявив, що хоче провести бій у боксерському ринзі. Франко-камерунський боєць та колишня зірка UFC кинув виклик Деонтею Вайлдер.

Американець погодився на бій проти Нганну. Зірковий боксер підкреслив, що організація поєдинку лише питання часу. Вайлдер зазначив, що наразі вони визначаються як саме може відбутись захід.

Це тільки питання часу. Знаєте, як воно буває. Все завжди залежить від часу. І тільки після того, як ви дізнаєтесь дату івента і місце проведення, можна повноцінно включатися до промоційних подій. Думаю, що найближчим часом цей івент буде створений. Так що можете на нього розраховувати. Я ось точно на нього розраховую. Тому слідкуйте за новинами,

– сказав Вайлдер.

Нагадаємо, що Френс Нганну вперше вийшов у боксерський ринг у 2023 році у бою проти Тайсона Ф'юрі. Ексчемпіон UFC відправляв "Циганського короля" в нокдаун, але програв за рішенням суддів.

Раніше Деонтей Вайлдер висловився стосовно своєї кар'єри у професійному ринзі. Зірковий американський боксер назвав кількість поєдинків, яку планує провести у 2025 році.