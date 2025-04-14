Звездный "Бронзовый бомбардировщик" назвал бой, который точно станет реальным
- Деонтей Уайлдер заявил, что бой с Энтони Джошуа состоится, но не в текущем году.
- Уайлдер имеет 48 профессиональных боев, из которых 43 победы (42 нокаутом) и 4 поражения.
- Последний раз победил осенью 2022 года, нокаутировав Роберта Хелениуса.
Звездный американский боксер Деонтей Уайлдер рассказал, с кем точно выйдет в один ринг. "Бронзовый бомбардировщик" убежден, что поединок против Эй Джея это вопрос времени.
39-летний боксер из США заверил, что рано или поздно поклонники бокса точно увидят его битву против Энтони Джошуа. Деонтей Уайлдер утверждает, что данный поединок не состоится в текущем году, пишет 24 Канал со ссылкой на Ringside24.
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С кем точно подерется Уайлдер
"Бронзовый бомбардировщик" назвал дедлайн этого противостояния.
Этот бой точно состоится, но не в этом году, возможно, следующем. Мне нужно сначала взять себя в руки и, прежде всего, доказать себе, что я на самом деле такой хороший, как я думаю,
– заявил Уайлдер.
Ранее Деонтей рассказал, сколько поединков планирует провести до конца 2025-го года.
Интересно, что бывший чемпион мира Крис Алгиери включил Уайлдера в список потенциальных соперников Энтони Джошуа.
Отметим, что последний раз Деонтей Уайлдер одерживал победу осенью 2022-го года, когда нокаутировал в первом раунде Роберта Гелениуса из Финляндии. После чего потерпел поражения от Джозефа Паркера и Чжана Чжилея.
Сейчас за спиной "Бронзового бомбардировщика" 48 боев в профессионалах, в которых он победил 43 раза (42 – нокаутом) и потерпел 4-х поражений. Первая битва в трилогии против Тайсона Фьюри закончилась ничьей.