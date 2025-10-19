Бывший соперник Усика узнал имя оппонента для юбилейного боя, –СМИ
- Дерек Чисора сразится против Джарелла Миллера в своем 50-м поединке, контракты уже подписаны.
- Бой запланирован на 13 декабря, а главным событием вечера бокса будет бой Мозеса Итаумы против Хьюи Фьюри.
Дерек Чисора за свою карьеру провел немало поединков. Следующий бой станет юбилейным 50-м для британского боксера.
Определился соперник для Дерека Чисоры в его 50-м поединке в карьере. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на No Smoke Boxing.
С кем будет драться Чисора?
Как пишут в СМИ, Дерек Чисора будет драться против Джарелла Миллера. Контракты между боксерами уже подписаны.
Совсем скоро должна появиться официальная информация о поединке. Бой запланирован на 13 декабря.
К слову. Главным событием вечера бокса будет бой Мозеса Итаумы. "Новый Майк Тайсон" сразится против Хьюи Фьюри, кузена Тайсона Фьюри.
Отметим, что ранее Дерек Чисора отказался от боя с Мозесом Итаумой. Как пишет talkSPORT, британского боксера не устроила сумма гонорара в размере 2 миллионов евро.
Что известно о Чисоре?
Чжан Чжилей бросил вызов Дереку Чисоре. Китайский боксер изъявил желание сразиться с британским боксером.
Чисора сделал прогноз на бой Паркер – Уордли. Он считает, что британский боксер победит досрочно.
В последний раз Дерек Чисора дрался в феврале 2025 года. Британец победил Отто Валлина единогласным решением судей.
Отметим, что Дерек Чисора дрался против Александра Усика в 2020 году. Украинский боксер одолел британца единогласным решением судей.