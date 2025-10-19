Дерек Чісора за свою кар'єру провів чимало поєдинків. Наступний бій стане ювілейним 50-м для британського боксера.

Визначився суперник для Дерека Чісори у його 50-му поєдинку в кар'єрі. Про це пише 24 канал із посиланням на No Smoke Boxing.

З ким битиметься Чісора?

Як пишуть в ЗМІ, Дерек Чісора битиметься проти Джарелла Міллера. Контракти між боксерами вже підписано.

Зовсім скоро має з'явитися офіційна інформація щодо поєдинку. Бій заплановано на 13 грудня.

До слова. Головною подією вечора боксу буде бій Мозеса Ітауми. "Новий Майк Тайсон" битиметься проти Х'юї Ф'юрі, кузена Тайсона Ф'юрі.

Відзначимо, що раніше Дерек Чісора відмовився від бою з Мозесом Ітауму. Як пише talkSPORT, британського боксера не влаштувала сума гонорару у розмірі 2 мільйонів євро.

Що відомо про Чісору?