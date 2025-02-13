"Деклассирует ветерана": эксперты разрушили мечту Чисоры о бое против Усика

В ночь на 9 февраля (в Украине) Дерек Чисора провел свой "последний танец" в Манчестере. Британский боксер подрался со шведом Отто Валлином.

41-летний ветеран бокса торжествовал по решению судей после 12-раундовой битвы. В последних раундах Дерек Чисора держался на последних морально-волевых, но жертвы были не напрасны.

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Почему Чисора не получит желаемых соперников

После победы Чисора сделал громкий перформанс с голосованием за своего следующего соперника. Дерек продемонстрировал публике три фото – Александра Усика, Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. За кандидатуру украинца были самые бурные овации.

Дерек мечтает подраться с топовым супертяжем в своем юбилейном 50-м бою и уйти на пенсию на красивой ноте. Однако эксперты издания Boxingnews24 не верят в то, что Чисора получит топового гиганта хевивейта в своем прощальном поединке, информирует 24 Канал.

Эксперты уверяют, что никому не будет интересно организовывать бой ветерана Чисоры против до сих пор непобедимого Усика, у которого другие приоритеты на остаток карьеры.

Забавно смотреть, как Чисора после победы над Валлином пытается давить на Усика, вызывая его на бой. Потому что этого не будет. Никому не интересно, как Усик деклассирует ветерана Чисору с 13 поражениями в карьере. С ним не будут драться Усик, Джошуа или Дюбуа. У Дерека все в порядке в жизни, он заработал примерно 15 миллионов долларов, ему деньги не нужны, хотя он хочет продолжать драться,

– заявили эксперты издания.

Справка. В своих 49 боях Дерек Чисора одержал 36 побед (23 – нокаутом) и потерпел 13 поражений (4 – нокаутом).

Усик ждет боя Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде. Победитель этого противостояния может стать следующим соперником Александра и подраться за абсолютное чемпионство в хевивейте.

Интересно, что Дюбуа уже вызвал Усика на реванш еще после второй победы украинца над Тайсоном Фьюри в декабре 2024-го года. Но многие не верят в победу "Динамита" в ближайшем поединке против Паркера.