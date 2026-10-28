Кличко и не только: дети, каких известных боксеров из Украины выбрали жить за границей

Где живут дети украинских боксеров / Фото из инстаграма: usykaa и vitaliyklitschko
Дети звезд украинского бокса выбирают разные страны для проживания, получения образования и построения спортивной карьеры. Кто-то обосновался в США или Европе, а кому-то из-за полномасштабной войны пришлось разделиться с семьей и жить в разных странах.
Исключение – дочь Владимира Кличко, которая по-прежнему проживает в Украине. Где сейчас живут дети Виталия Кличко, Александра Усика, Александра Гвоздика и Василия Ломаченко, читайте в материале 24 Канала.
Дети Виталия Кличко живут в разных странах
Трое детей бывшего чемпиона мира по боксу родились за границей и получали образование в европейских и американских учебных заведениях.
Старший сын Егор-Даниэль, учился в Великобритании, где изучал бизнес и менеджмент в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE). Дочь Елизавета-Виктория, выбрала психологию и училась в Амстердаме, в Нидерландах.
Младший сын Максим-Александр связал свое будущее со спортом, однако, в отличие от отца, выбрал баскетбол. Юноша имеет рост более 216 сантиметров, учится в США и выступает в университетской баскетбольной лиге.
Виталий Кличко с братом и сыновьями / Фото из инстаграма vitaliyklitschko
Семья Александра Усика разделилась между Украиной и Испанией
Усик вместе с женой Екатериной воспитывает четверых детей. Из-за полномасштабной войны семья была вынуждена частично разделиться ради безопасности.
Сыновья боксера, Кирилл и Михаил, живут в Испании вместе с бабушкой и дедушкой по материнской линии. Там мальчики ходят в школу, изучают иностранные языки и занимаются дзюдо.
В то же время дочери Усика остаются в Украине вместе с мамой. Старшая дочь Елизавета не захотела покидать привычную среду, школу и друзей. Самая младшая дочь Мария, также живет с матерью.
Таким образом, семья поддерживает связь между двумя странами, а Екатерина Усик участвует в жизни детей, несмотря на расстояние.
Усик с младшей дочкой Марией / Фото из инстаграма usykaa
Александр Гвоздик воспитывает детей в США
Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе переехал в Соединенные Штаты в 2014 году, в начале профессиональной боксерской карьеры.
С тех пор его жизнь связана с США, в частности со штатом Калифорния. Там вместе с родителями растут и учатся дети спортсмена.
Семья Александра Гвоздика / Фото из инстаграма alex_gvozdyk
Василий Ломаченко поселился с семьей в Пуэрто-Рико
В 2026 году появилась информация о переезде бывшего чемпиона мира вместе с женой и детьми в Пуэрто-Рико.
По имеющимся данным, семья, вероятно, выбрала этот остров для постоянного проживания. Там боксер имеет возможность тренироваться и поддерживать физическую форму.
Ломаченко с сыном / Фото из фейсбука Vasiliy Lomachenko / Василий Ломаченко
Дочь Владимира Кличко живет в Украине
Еще один пример – дочь Владимира Кличко и американской актрисы Хейден Панеттьери Кая-Евдокия. Девочка родилась в США, однако значительную часть детства провела в Киеве вместе с отцом и бабушкой.
Панеттьери с дочерью / Фото из телешоу Live with Kelly
В начале полномасштабного вторжения в 2022 году Кличко вывез дочь в Германию из соображений безопасности. Впоследствии она вернулась в Украину.
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