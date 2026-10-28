Кличко и не только: дети, каких известных боксеров из Украины выбрали жить за границей

Дети звезд украинского бокса выбирают разные страны для проживания, получения образования и построения спортивной карьеры. Кто-то обосновался в США или Европе, а кому-то из-за полномасштабной войны пришлось разделиться с семьей и жить в разных странах.

Исключение – дочь Владимира Кличко, которая по-прежнему проживает в Украине. Где сейчас живут дети Виталия Кличко, Александра Усика, Александра Гвоздика и Василия Ломаченко, читайте в материале 24 Канала.

Дети Виталия Кличко живут в разных странах

Трое детей бывшего чемпиона мира по боксу родились за границей и получали образование в европейских и американских учебных заведениях.

Старший сын Егор-Даниэль, учился в Великобритании, где изучал бизнес и менеджмент в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE). Дочь Елизавета-Виктория, выбрала психологию и училась в Амстердаме, в Нидерландах.

Младший сын Максим-Александр связал свое будущее со спортом, однако, в отличие от отца, выбрал баскетбол. Юноша имеет рост более 216 сантиметров, учится в США и выступает в университетской баскетбольной лиге.

Виталий Кличко с братом и сыновьями / Фото из инстаграма vitaliyklitschko

Семья Александра Усика разделилась между Украиной и Испанией

Усик вместе с женой Екатериной воспитывает четверых детей. Из-за полномасштабной войны семья была вынуждена частично разделиться ради безопасности.

Сыновья боксера, Кирилл и Михаил, живут в Испании вместе с бабушкой и дедушкой по материнской линии. Там мальчики ходят в школу, изучают иностранные языки и занимаются дзюдо.

В то же время дочери Усика остаются в Украине вместе с мамой. Старшая дочь Елизавета не захотела покидать привычную среду, школу и друзей. Самая младшая дочь Мария, также живет с матерью.

Таким образом, семья поддерживает связь между двумя странами, а Екатерина Усик участвует в жизни детей, несмотря на расстояние.

Усик с младшей дочкой Марией / Фото из инстаграма usykaa

Александр Гвоздик воспитывает детей в США

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе переехал в Соединенные Штаты в 2014 году, в начале профессиональной боксерской карьеры.

С тех пор его жизнь связана с США, в частности со штатом Калифорния. Там вместе с родителями растут и учатся дети спортсмена.

Семья Александра Гвоздика / Фото из инстаграма alex_gvozdyk

Василий Ломаченко поселился с семьей в Пуэрто-Рико

В 2026 году появилась информация о переезде бывшего чемпиона мира вместе с женой и детьми в Пуэрто-Рико.

По имеющимся данным, семья, вероятно, выбрала этот остров для постоянного проживания. Там боксер имеет возможность тренироваться и поддерживать физическую форму.

Ломаченко с сыном / Фото из фейсбука Vasiliy Lomachenko / Василий Ломаченко

Дочь Владимира Кличко живет в Украине

Еще один пример – дочь Владимира Кличко и американской актрисы Хейден Панеттьери Кая-Евдокия. Девочка родилась в США, однако значительную часть детства провела в Киеве вместе с отцом и бабушкой.

Панеттьери с дочерью / Фото из телешоу Live with Kelly

В начале полномасштабного вторжения в 2022 году Кличко вывез дочь в Германию из соображений безопасности. Впоследствии она вернулась в Украину.