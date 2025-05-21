Джошуа откровенно рассказал, кого ненавидит в боксе

Бывший чемпион мира в хэвивейте Энтони Джошуа сделал откровенное признание относительно своих экс-соперников. Британский боксер рассказал, кого ненавидит из бойцов.

Энтони Джошуа в своей профессиональной карьере провел 32 поединка, поэтому Эй Джею есть из кого выбирать. 35-летний британский боксер заверил, что среди бойцов которых он не любит фигурирует имя Диллиан Уайта, информирует 24 Канал со ссылкой на GiveMeSport.

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Кого не любит Джошуа

Джошуа не скрывает, что хотел бы уничтожить Уайта на боксерском ринге.

Я ненавижу Диллиана Уайта, хотел бы его разгромить на ринге,

– заявил Энтони.

Вспомним. Джошуа дрался против Уайта 12 декабря 2015 года. Поединок состоялся на британской арене "O2" в Лондоне. Энтони в 7-м раунде "выключил свет" Диллиану, и одержал досрочную победу. Тогда Эй Джей провел успешную защиту пояса WBC International и Commonwealth в тяжелом весе, а также завоевал вакантный BBBofC в этом же дивизионе. Это была 15-я подряд победа для Джошуа.

К слову, Джошуа в 32-х боях выиграл 28 раз (25 – нокаутом), потерпев 4-х поражений. Зато Диллиан Уайт провел в профессионалах 33 встречи: 30 побед (20 – нокаутом) при 3-х фиаско.

Напомним, что в текущем году планируется возвращение в профи-ринг Джошуа. У Энтони были проблемы с локтем. Ожидается, что камбэк Эй Джея в ринг состоится в сентябре или декабре 2025-го.