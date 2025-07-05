"Динамит" хочет провести поединок с Тайсоном Фьюри. Британский боксер верит в то, что "Цыганский король" вернется на ринг, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Дюбуа о бое с Фьюри

Даниэль Дюбуа считает, что Тайсон Фьюри собственно сам не верит в свои слова относительно завершения карьеры. Британский боксер отметил, что "Цыганский король" говорит все о чем думает.

Дюбуа заявил, что его земляк еще вернется в профессиональный ринг. Британец думает, что Фьюри может соблазниться на поединок, где на кону будут стоять все титулы в супертяжелом дивизионе.

Нам нужно, чтобы супертяжелый вес был здоровым, чтобы мы, бойцы, могли устраивать настоящие мегабои. Это был бы мегабой. Это то, чего вы хотите. Фьюри, Джошуа, Усик – лучшие бойцы своей эпохи. Мне нужно показать, что это новая эра, новая эпоха, что на сцене новый супертяжеловес, и его зовут Даниэль Дюбуа,

– сказал боксер.

Напомним, что Даниэль Дюбуа будет драться против Александра Усика 19 июля 2025 года. Реванш между украинским чемпионом и британским боксером состоится на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее сообщали, что Тайсон Фьюри объявил о возвращении в бокс после паузы в карьере. "Цыганский король" анонсировал третий поединок с Александром Усиком.