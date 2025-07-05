"Динаміт" хоче провести поєдинок з Тайсоном Ф'юрі. Британський боксер вірить у те, що "Циганський король" повернеться на ринг, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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Дюбуа про бій з Ф'юрі

Даніель Дюбуа вважає, що Тайсон Ф'юрі власне сам не вірить у свої слова стосовно завершення кар'єри. Британський боксер наголосив, що "Циганський король" говорить усе про що думає.

Дюбуа заявив, що його земляк ще повернеться у професійний ринг. Британець думає, що Ф'юрі може спокуситись на поєдинок, де на кону стоятимуть усі титули в надважкому дивізіоні.

Нам потрібно, щоб надважка вага була здоровою, щоб ми, бійці, могли влаштовувати справжні мегабої. Це був би мегабій. Це те, чого ви хочете. Ф’юрі, Джошуа, Усик – найкращі бійці своєї епохи. Мені потрібно показати, що це нова ера, нова епоха, що на сцені новий надважковаговик, і його звати Даніель Дюбуа,

– сказав боксер.

Нагадаємо, що Даніель Дюбуа битиметься проти Олександра Усика 19 липня 2025 року. Реванш між українським чемпіоном та британським боксером відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Раніше повідомляли, що Тайсон Ф'юрі оголосив про повернення у бокс після паузи у кар'єрі. "Циганський король" анонсував третій поєдинок з Олександром Усиком.