Дюбуа рассказал, что хочет сделать с Усиком в реванше

Уже 19 июля 2025 года Даниэль Дюбуа получит официальный шанс взять реванш у Александра Усика. Их встреча состоится на лондонском "Уэмбли".

Британский боксер рассказал, считает ли, что их реванш поставит точку на большой карьере Александра Усика. Даниэль Дюбуа убеждает, что сделает все, чтобы отобрать чемпионские пояса у украинца, пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Дюбуа хочет нанести вред Усику

"Динамит" хочет нанести Усику как можно больший вред в реванше.

Вероятно, так, я выйду туда, чтобы нанести как можно больше вреда. Это происходит не просто так. Я буду готов отобрать у него титулы. Но все это происходит не просто так,

– заявил Дюбуа.

Ранее Даниэль неоднократно угрожал Александру нокаутом во втором бою. Британец убежден в своей победе. Однако Усик никак не реагирует на подобные заявления чемпиона мира по версии IBF.

Несмотря на это все Александр спокойно готовится к реваншу в своем тренировочном лагере. Для Усика следующий бой станет 24-м на профи-ринге. Во всех своих предыдущих поединках украинец одерживал победы (14 – нокаутом). Дюбуа же проведет свой 25-й поединок: 22 победы (21 – нокаутом) и 2 поражения.

К слову, на кону их реванша будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте, которым Усик владел после первой победы над Тайсоном Фьюри (18 мая 2024 года).