"Не воспринимает реальность": легенда бокса отметил болезнь Фьюри после поражений от Усика

Тайсон Фьюри решил никого не ждать и в очередной раз в своей карьере повесил перчатки на гвоздь. Бывший британский боксер Дюк Маккензи высказался относительно окончания карьеры "Цыганского короля".

Легендарный в прошлом боксер уверен, что два поражения от Александра Усика заставили Тайсона Фьюри попрощаться с профессиональным рингом. Эти поражения просто уничтожили британца, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

К теме "Пришло время": известный тренер оценил окончание карьеры Фьюри

Маккензи отреагировал на решение Фьюри

Также Дюк Маккензи отметил психические проблемы "Цыганского короля". Бывший боксер рассказал, кто бы победил, если бы состоялся третий бой между Усиком и Фьюри.

Эти два поражения от Усика полностью уничтожили Фьюри. Каждое поражение причиняет боль, а тут два и от одного человека. Не забывайте, что у Тайсона болезнь – биполярное расстройство и он не воспринимает реальность. Его избили очень убедительно в реванше. Даже если состоится третий бой между Усиком и Тайсоном, то Александр все равно победит, потому что он знает, как его победить,

– сказал Маккензи.

Многие в боксерском кругу считают, что это решение Тайсона не является окончательным. Ведь Фьюри уже не впервые заканчивает свою карьеру. Представители мира бокса уверены, что британец повесил перчатки на гвоздь только ради того, чтобы набить себе солидный гонорар за возможный бой против Энтони Джошуа. На фоне этих слухов "Цыганский король" заговорил, чем будет заниматься после карьеры.

Турки Аль аш-Шейх уже нашел Эй Джею нового соперника в случае, если Тайсон таки не вернется в профи-ринг.