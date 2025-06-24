Должен сделать его старым, – Дюбуа в очередной раз пригрозил Усику накануне реванша

Александр Усик вскоре встретится с Даниэлем Дюбуа. Британский боксер продолжает выступать с громкими заявлениями перед адским реваншем против украинского чемпиона.

Даниэль Дюбуа в очередной раз высказался о реванше с Александром Усиком. "Динамит" снова пригрозил Королю хевивейта, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

Читайте также Известный боксер сделал интересный прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Громкое заявление Дюбуа

Даниэль Дюбуа не сомневается в победе над Александром Усиком. Британский боксер считает, что украинский чемпион пошел на спад и теряет свою форму.

"Динамит" отметил, что бой с ним и два поединка против Тайсона Фьюри истощили Короля хевивейта. Дюбуа заявил, что чувствует то, что Усик готов покинуть пьедестал.

Я знаю, что должен сделать – сделать его старым в ту ночь. Бывает, что бой за одну ночь может превратить соперника в старого, и именно это я и должен сделать. На этот раз я сделаю все правильно: никакой суеты, никаких легких ударов – только взрывы. Я сейчас не слишком стрессирую. У меня еще есть время тренироваться, сосредоточиться, проводить спарринги - и устроить настоящий разгром. Все сойдется в нужный момент,

– сказал Дюбуа.

Напомним, что реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Боксеры будут драться на легендарной арене "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее спарринг-партнер Александра Усика Фрейзер Кларк сделал свой прогноз на реванш украинского чемпиона против Даниэля Дюбуа.