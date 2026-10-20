Он убежден, что Дюбуа можно считать лучшим супертяжеловесом мира, но только при условии, что он не встретится с Усиком снова. Об этом он рассказал на ютуб-канале Boxing King Media.

Состоится ли третий бой Усика с Дюбуа

В то же время Ингл предположил, что с возрастом украинский боксер может утратить часть своих преимуществ. В частности, речь идет о скорости реакции и физической форме.

Единственный способ победить Даниэля Дюбуа – быть техничным бойцом, как Усик. Его невозможно одолеть грубой силой, ведь он огромный парень. Чтобы победить такого соперника, нужно обладать высоким техническим мастерством. Усик очень легко справился с Даниэлем Дюбуа – действительно легко,

– заявил тренер.

Однако он подчеркнул, что техничные бойцы вроде Усика традиционно имеют преимущество над мощными соперниками, такими как Дюбуа.

Боксеры вроде Усика всегда будут побеждать таких, как Дюбуа, а такие, как Дюбуа, всегда будут побеждать боксеров вроде Фабио Уордли. Такой уж бокс,

– добавил Ингл.

Напомним, Усик дважды побеждал британца. В августе 2023 года украинец нокаутировал Дюбуа в девятом раунде, а в реванше в июле 2025-го досрочно завершил бой уже в пятом раунде.

Несмотря на эти поражения, Дюбуа стремится получить третий шанс в противостоянии с украинцем. После победы над Фабио Уордли в октябре британский боксер заявил о желании вновь встретиться с Усиком, заверив, что извлек уроки из предыдущих поединков.

Промоутер британца Фрэнк Уоррен также поддержал идею трилогии. Он считает, что, учитывая возраст Усика и нынешний уровень британца, третий бой мог бы стать чрезвычайно интересным для мирового бокса.