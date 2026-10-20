Він переконаний, що Дюбуа може вважатися найкращим надважковаговиком світу, однак лише за умови, що не зустрінеться з Усиком знову. Про це він розповів на ютуб-каналі Boxing King Media.

Чи відбудеться третій бій Усика з Дюбуа

Водночас Інгл припустив, що з віком український боксер може втратити частину своїх переваг. Зокрема, йдеться про швидкість реакції та фізичні кондиції.

Єдиний спосіб перемогти Даніеля Дюбуа – бути технічним бійцем, як Усик. Його не здолати грубою силою, адже він величезний хлопець. Щоб перемогти такого суперника, потрібно мати високу технічну майстерність. Усик дуже легко впорався з Даніелем Дюбуа – справді легко,

– заявив тренер.

Однак він наголосив, що технічні бійці на кшталт Усика традиційно мають перевагу над потужними суперниками, такими як Дюбуа.

Бійці на кшталт Усика завжди перемагатимуть таких, як Дюбуа, а такі, як Дюбуа, завжди перемагатимуть бійців на кшталт Фабіо Вордлі. Такий уже бокс,

– додав Інгл.

Нагадаємо, Усик двічі перемагав британця. У серпні 2023 року українець нокаутував Дюбуа в дев'ятому раунді, а в реванші в липні 2025-го достроково завершив бій уже в п'ятому раунді.

Попри ці поразки, Дюбуа прагне отримати третій шанс у протистоянні з українцем. Після перемоги над Фабіо Вордлі в жовтні британський боксер заявив про бажання знову зустрітися з Усиком, запевнивши, що зробив висновки з попередніх поєдинків.

Промоутер британця Френк Воррен також підтримав ідею трилогії. Він вважає, що з огляду на вік Усика та нинішній рівень британця третій бій міг би стати надзвичайно цікавим для світового боксу.