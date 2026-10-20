Известный тренер объяснил, почему Дюбуа не стоит в третий раз сразиться с Усиком

Британский тренер Доминик Ингл считает, что чемпиону мира по версии WBO в супертяжелом весе Даниэлю Дюбуа не стоит проводить третий поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира Александра Усика. По его мнению, украинец вновь будет иметь преимущество благодаря своему техническому мастерству.

Он убежден, что Дюбуа можно считать лучшим супертяжеловесом мира, но только при условии, что он не встретится с Усиком снова. Об этом он рассказал на ютуб-канале Boxing King Media.

Состоится ли третий бой Усика с Дюбуа

В то же время Ингл предположил, что с возрастом украинский боксер может утратить часть своих преимуществ. В частности, речь идет о скорости реакции и физической форме.

Единственный способ победить Даниэля Дюбуа – быть техничным бойцом, как Усик. Его невозможно одолеть грубой силой, ведь он огромный парень. Чтобы победить такого соперника, нужно обладать высоким техническим мастерством. Усик очень легко справился с Даниэлем Дюбуа – действительно легко,

– заявил тренер.

Однако он подчеркнул, что техничные бойцы вроде Усика традиционно имеют преимущество над мощными соперниками, такими как Дюбуа.

Боксеры вроде Усика всегда будут побеждать таких, как Дюбуа, а такие, как Дюбуа, всегда будут побеждать боксеров вроде Фабио Уордли. Такой уж бокс,

– добавил Ингл.

Напомним, Усик дважды побеждал британца. В августе 2023 года украинец нокаутировал Дюбуа в девятом раунде, а в реванше в июле 2025-го досрочно завершил бой уже в пятом раунде.

Несмотря на эти поражения, Дюбуа стремится получить третий шанс в противостоянии с украинцем. После победы над Фабио Уордли в октябре британский боксер заявил о желании вновь встретиться с Усиком, заверив, что извлек уроки из предыдущих поединков.

Промоутер британца Фрэнк Уоррен также поддержал идею трилогии. Он считает, что, учитывая возраст Усика и нынешний уровень британца, третий бой мог бы стать чрезвычайно интересным для мирового бокса.