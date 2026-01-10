Экс-чемпион мира предположил, доминировал ли бы Усик в эпоху Тайсона и Льюиса

Бывший чемпион мира Фрэнк Бруно оценил выступления Александра Усика в эпоху 90-х годов. Британец предположил, доминировал бы украинец во времена Майка Тайсона и Леннокса Льюиса.

Фрэнк Бруно не верит в то, что Александр Усик мог бы быть на вершине хевивейта в ту эпоху. Также бывший боксер отметил, что в то время не было большого количества поясов, за которые можно было бороться, пишет 24 Канал со ссылкой на Clubhouse Boxing.

Доминировал бы Усик в эпоху 90-х?

Бруно уверен, что Усик бы не смог достичь нынешних успехов в те времена, когда на ринге феерили Майк Тайсона и Леннокс Льюис.

Усик в 90-е? Да нет... Это был совсем другой компот, совсем другой уровень. Тогда были ребята из Нью-Йорка, со всей Америки, со всего мира. Понимаете, о чем я? Был лишь один титул, а не несколько поясов, как сейчас. Это были жесткие времена. Если бы Усик боксировал в нашу эру... Нет, я так не думаю,

– заявил Бруно.

Кто победил бы в бою Усик – Льюис?

Льюис в комментарии для Boxing Social предположил, если бы закончился его очный поединок против Усика.

"Я бы пошел вперед на Александра Усика, показал бы ему, кто я есть. Я бы оказывал постоянное давление на него, заставлял бы его двигаться. Всегда нужно идти вперед, а не назад. Усик бы отступал, у него бы не было другого выбора", – говорил Леннокс.

