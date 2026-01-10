Укр Рус
10 січня, 16:57
3

Ексчемпіон світу припустив, чи домінував би Усик в епоху Тайсона та Льюїса

Софія Кулай
Основні тези
  • Френк Бруно вважає, що Олександр Усик не зміг би домінувати в епоху 90-х років у хевівейті через високий рівень суперників, як Тайсон і Льюїс.
  • Леннокс Льюїс припустив, що в бою з Усиком він би постійно чинив на нього тиск, змушуючи українця відступати.

Колишній чемпіон світу Френк Бруно оцінив виступи Олександра Усика в епоху 90-х років. Британець припустив, чи домінував би українець у часи Майка Тайсона та Леннокса Льюїса.

Френк Бруно не вірить у те, що Олександр Усик міг би бути на вершині хевівейту у ту епоху. Також колишній боксер наголосив, що у той час не було великої кількості поясів, за які можна було боротись, пише 24 Канал із посиланням на Clubhouse Boxing.

Чи домінував би Усик в епоху 90-х?

Бруно впевнений, що Усик би не зміг досягнути нинішніх успіхів у ті часи, коли на рингу феєрили Майк Тайсона та Леннокс Льюїс. 

Усик в 90-ті? Та ні... Це був зовсім інший компот, зовсім інший рівень. Тоді були хлопці з Нью-Йорка, з усієї Америки, з усього світу. Розумієте, про що я? Був лише один титул, а не кілька поясів, як зараз. Це були жорсткі часи. Якби Усик боксував у нашу еру… Ні, я так не думаю,
– заявив Бруно.

Відзначимо, що Шеннон Бріггс розповів, чи міг би Усик здолати "Залізного Майка".

Хто переміг би у бою Усик – Льюїс?

Льюїс у коментарі для Boxing Social припустив, якби закінчився його очний двобій проти Усика.

"Я б пішов уперед на Олександра Усика, показав би йому, хто я є. Я б чинив постійний тиск на нього, змушував би його рухатись. Завжди потрібно йти вперед, а не назад. Усик би відступав, у нього б не було іншого вибору", – говорив Леннокс.

Як останні новини про Олександра Усика?

  • Усик висловив своє бажання побитись із Деонтеєм Вайлдером, з яким вже перемовини щодо можливої організації бою. Очікується, що протистояння може відбутись навесні або влітку 2026 року.

  • Сергій Лапін, директор команди Усика, не виключив варіанту, що Олександр захоче втретє стати абсолютним чемпіоном світу у хевівейті.

  • Цікаво, що Льюїс зробив впевнений прогноз на ймовірну битву Усик – Вайлдер. Легенда боксу ставить на перемогу українця.

  • Водночас Дерек Чісора звинуватив Усика у зірванні його очного двобою проти Вайлдера. Сам Деонтей додав, що його угода про протистояння із ветераном боксу була готова вже на 90 відсотків, але виклик від українця зруйнував усі плани.