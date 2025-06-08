Именитый грузинский боец одолел соперника и пошел разговаривать с Трампом: видео

Мераб Двалишвили встретился в очном противостоянии с Шоном О'Мэлли. Поединок состоялся в ночь на 8 июня в рамках турнира UFC 316 в американском Ньюарке.

На кону боя стоял титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Собственно для бойцов это была вторая встреча в октагоне, первая завершилась победой Двалишвили единогласным решением судей. сообщает 24 канал.

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Двалишвили защитил чемпионский титул

Мераб Двалишвили одержал вторую победу над Шоном О'Мэлли. С самого начала боя грузинский боец доминировал над "Сахаром".

В третьем раунде Двалишвили поймал О'Мэлли. Мераб завершил поединок, заставив Шона капитулировать после того, как выполнил удушающий прием.

После победы над Шоном О'Мэлли Мераб Двалишвили вылез из октагона и пошел общаться с Дональдом Трампом. Президент США сидел в первых рядах.

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