Звезда бокса стал жертвой циничного заговора и потерял пояс чемпиона – он хотел драться с Усиком

Новая звезда бокса Джей Опетая, вероятно, стал жертвой заговора. Австралийского бойца, который неоднократно заявлял, что стремится к бою с Александром Усиком, внезапно решили лишить звания чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе.

В воскресенье, 8 марта, непобедимый Опетая дебютировал на шоу скандального промоушина Zuffa Boxing. Накануне поединка Международная боксерская организация (IBF) отозвала санкционирование боя и, как заявил адвокат боксера, есть основания считать, что это было результатом скоординированного сговора, информирует The Ring.

Что известно о заговоре против Опетаи?

Согласно письму, который оказался у журналистов Ring Magazine, заговор был направлен на то, чтобы "наказать Опетаю за сотрудничество с Zuffa Boxing и отпугнуть других спортсменов от таких же действий".

Кроме этого в письме указано, что "при содействии и пособничестве других органов и промоутеров, действия IBF намеренно нанесли (или угрожали нанести) значительный финансовый и репутационный ущерб. Боксеру известно о переписке между высокопоставленными руководителями, в которой они фактически признают существование этого заговора".

Потерял ли Опетая титул IBF?

IBF перед поединком Опетаи против Брэндона Глентона заявила, что австралиец потеряет титул, ведь участвует в несанкционированном поединке в пределах своей весовой категории. В организации объяснили, что в случае австралийца титул объявляется вакантным, независимо от того, выиграет или проиграет он бой.

Однако, как сообщает BoxingScene, в IBF еще обсуждают, будет ли Опетая лишен титула после того, как одолел Глентона.

Джей Опетая во время пресс-конференции после боя сделал заявления, заставившие руководство организации усомниться в том, был ли он полностью проинформирован своими советниками относительно решений, которые ему необходимо было принять, соглашаясь на поединок против Брэндона Глентона. Организация намерена подробнее изучить этот вопрос,

Что такое Zuffa Boxing?