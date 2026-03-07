Ограбление среди белого дня: у боксера, который хочет бой с Усиком, отобрали пояс чемпиона мира

Австралийский боксер Джей Опетая получил неприятное известие от Международной боксерской организации (IBF). Непобежденный боец потеряет свой чемпионский титул независимо от результата следующего боя.

Накануне боя Опетаи против Брэндона Глентона федерация сообщила, что отзывает санкционирование добровольной защиты титула. Боксеры встретятся уже 8 марта в Лас-Вегасе.

Смотрите также "Может быть что-то подобное": легендарный тренер прогнозирует неприятности для Усика в бою с Верховеном

Почему Опетая потеряет титул IBF?

Причиной строгого решения IBF стал дебют Джея под эгидой Zuffa Boxing. Опетая и Глентон разыграют первый титул чемпиона мира в истории новосозданного промоушена.

В организации напомнили, что оставляют за собой право санкционировать титульные бои совместно с другими организациями лишь в том случае, если они придерживаются тех же обязательных правил, что и IBF.

Несанкционированный поединок – это бой, который IBF официально не утвердила или санкционирование которого было официально отозвано. Если чемпион участвует в несанкционированном поединке в пределах своей весовой категории, титул объявляется вакантным, независимо от того, выиграет или проиграет чемпион эту битву,

– говорится в объяснении.

Таким образом Опетая в любом случае потеряет чемпионский пояс по версии IBF, который удерживает с 2022 года.

Что известно об Опетае?