Боксер, которого приписывали Усику, посягнул на звание абсолютного чемпиона мира

Чемпион мира по версии IBF в тяжелом весе Джей Опетая ставит перед собой только самые высокие цели и достижения. Австралийский боксер раскрыл ближайшие планы на свое будущее.

29-летний австралийский боксер посягнул на абсолютное чемпионство. Джей Опетая выразил свою готовность к подобному бою, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

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Планы Опетая

Чемпион мира по версии IBF стремится выходить в ринг только с топовыми соперниками.

Я хочу абсолютного чемпионства, я хочу величия. Я готов драться за титул абсолютного чемпиона, продолжать побеждать, драться с лучшими и двигаться вперед,

– ответил Опетая.

Последний раз Опетая выходил в ринг 8 января 2025 года, когда в 4-м раунде нокаутировал новозеландца Дэвида Ньика. Джей провел успешную защиту пояса IBF и журнала The Ring в первом тяжелом весе. Австралиец благодаря победе уже довел свою победную серию до 27 боев (21 – нокаутом). Опетая до сих пор не знает горького вкуса поражений.

Напомним, что ранее пресса приписывала Опетая в список потенциальных соперников Александра Усика, который 19 июля проведет реванш против Даниэля Дюбуа. Промоутер Эдди Хирн заявлял, что лобовая битва Усика против Опетая точно нереальна в 2025-м году. Джей сначала станет "абсолютом" в крузервейте, а потом захочет повторить достижение в хевивейте.

К слову, на кону реванша Усик – Дюбуа будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в королевском весе.