У чемпиона мира, желающего сразиться с Усиком, отобрали пояс: появились подробности скандальной истории

Международная боксерская организация приняла решение лишить австралийского боксера Джея Опетаю чемпионского титула в тяжелом весе. Такое решение Совет директоров принял после того, как 8 марта, в воскресенье, Опетая провел бой против Брэндона Глентона без официального разрешения.

По информации Code Sports, менеджер чемпиона в тяжелом весе по версиям Zuffa и The Ring Мик Фрэнсис прокомментировал ситуацию. Он заверил, что они не собираются признавать решение Международной боксерской федерации.

Почему команда Опетаи подает в суд?

По словам Фрэнсиса, Джей чрезвычайно тяжело работал ради титула, проливал кровь и рисковал здоровьем, поэтому команда готова обратиться в суд, чтобы обжаловать решение.

Джей слишком тяжело работал ради этого титула. Он проливал за него кровь и ломал кости,

– сказал менеджер.

Фрэнсис добавил, что сначала они не хотели решать вопрос через суд, однако действия организации создали множество проблем для команды, соперников и всех вовлеченных, поэтому теперь юридический путь становится неизбежным.

Терял ли ранее Опетая пояс?