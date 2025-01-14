Потенциального соперника Усика предостерегли от боя против украинского чемпиона

Джей Опетая есть в списке потенциальных соперников Александра Усика. Однако австралийскому боксеру порекомендовали избегать встречи на ринге с украинским чемпионом мира.

Предостерегли Джея Опетая от боя против Александра Усика журналисты Boxingnews 24. По мнению представителей СМИ, у австралийского боксера просто не будет шансов на победу в поединке против обидчика Тайсона Фьюри, информирует 24 Канал.

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Почему Опетаю не следует драться с Усиком

Журналисты вспомнили встречу обоих боксеров на церемонии награждения The Ring Awards 2024, которая состоялась 11 января 2025-го года. В прессе отметили антропометрические данные бойцов, которые были в пользу украинского чемпиона. Поэтому Джей не сможет воспользоваться своими габаритами, на которые привык полагаться в крузервейте.

На сайте заявили, что стиль бокса, который исповедует Опетая, очень комфортный для Александра.

Более того, его стиль может привести к тому, что Усик его легко победит. Опетая использует гибридный стиль, который украинец часто видел за годы своих любительских боев в Украине, поэтому легко его преодолеет. В любом случае, австралийцу не стоит выходить на ринг с Усиком. Даже если Опетая наберет массу, он будет мелким на ринге. Нет благоприятного исхода для австралийца. Он – не второй Эвандер Холифилд. У Джея нет такого таланта,

– говорится в новости.

Напомним, что для того, чтобы фанаты увидели этот поединок Усик нужно вернуться в крузервейт. В СМИ ранее сообщали, что такой камбэк есть в планах украинца.

К слову. 8 января Джей Опетая защитил свой титул IBF в крузервейте, брутально нокаутировав Дэвида Ника из Новой Зеландии в 4-м раунде. Соперник Опетая даже потерял сознание.

Несмотря на такие предостережения от журналистов, авторитетный промоутер Эдди Хирн уверен, что именно Опетая является единственным боксером, который способен победить Усика. Он уже даже предположил, когда Усик может сойтись в одном ринге с Опетаей.