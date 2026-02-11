Потенциальный соперник Усика разыграет уникальный чемпионский пояс, которого нет ни у кого

Непобедимый боксер Джей Опетая возвращается на ринг. Австралийский спортсмен попытается завоевать новый чемпионский титул.

Чемпион мира по версии IBF Опетая проведет бой против Брэндона Глентона. Поединок состоится под эгидой Zuffa Boxing, сообщили в промоушене.

Что известно о бое Опетаи?

Это будет первый в истории чемпионский титул Zuffa в тяжелом весе. Поединок запланирован на 8 марта 2026 года.

Что такое Zuffa Boxing? Это компания по продвижению профессионального бокса, основанная генеральным директором UFC Даной Уайтом и главой Генерального управления развлечений Турки Аль-Шейхом.

В феврале Everything Boxing информировало, что Zuffa Boxing позволит Опетае объединять титулы.

Кто такой Опетая?