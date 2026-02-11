11 февраля, 16:28
Потенциальный соперник Усика разыграет уникальный чемпионский пояс, которого нет ни у кого
Основные тезисы
- Джей Опетая проведет бой против Брэндона Глентона за первый чемпионский титул Zuffa в тяжелом весе, запланированный на 8 марта 2026 года.
- Zuffa Boxing – компания по продвижению профессионального бокса, основанная Даной Уайтом и Турки Аль-Шейхом, позволит Опетае объединять титулы.
Непобедимый боксер Джей Опетая возвращается на ринг. Австралийский спортсмен попытается завоевать новый чемпионский титул.
Чемпион мира по версии IBF Опетая проведет бой против Брэндона Глентона. Поединок состоится под эгидой Zuffa Boxing, сообщили в промоушене.
Что известно о бое Опетаи?
Это будет первый в истории чемпионский титул Zuffa в тяжелом весе. Поединок запланирован на 8 марта 2026 года.
Что такое Zuffa Boxing? Это компания по продвижению профессионального бокса, основанная генеральным директором UFC Даной Уайтом и главой Генерального управления развлечений Турки Аль-Шейхом.
В феврале Everything Boxing информировало, что Zuffa Boxing позволит Опетае объединять титулы.
Кто такой Опетая?
- 30-летний Опетая выступает в первом тяжелом весе, в котором с 2022 года является чемпионом мира по линии IBF. По данным BoxRec, на счету австралийца 29 побед, из которых 23 были одержаны нокаутом.
- Предыдущий раз боксер выходил в ринг в начале декабря 2025 года, когда нокаутировал в восьмом раунде немца Гусейна Джинкару.
- Ранее Опетая сообщал, что планирует подняться в супертяжелый вес и и заинтересован в поединке с Александром Усиком. Многие эксперты считают, что австралиец может нанести украинцу первое поражение в карьере.
- Бывший чемпион мира Майрис Бриедис выразил уверенность, что Опетая одолеет Усика.
- Что касается соперника австралийца, то Глентон в предыдущем бою одолел американца Маркуса Брауна в Лагосе. В его активе 21 победа и три поражения.