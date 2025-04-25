Промоутер Эдди Хирн назвал следующего соперника для обидчика Майка Тайсона. Спортивный функционер отметил, что блогер будет драться против американского чемпиона мира, сообщает 24 канал со ссылкой на FightHype.

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С кем будет драться Пол

По словам Эдди Хирна, Джейк Пол будет драться против Джервонты Дэвиса, владеющего чемпионским поясом WBA в легком весе. Промоутер заявил, что бой между блогером и одизним боксером состоится в ноябре 2025 года.

Пол против Чавеса-младшего – не такой уж и плохой бой. Мы знаем, что Джервонта будет драться с Джейком Полом в ноябре. Затем посмотрим, что будет дальше. Было бы интересно перейти от Джервонты Дэвиса к Энтони Джошуа. Я не думаю, что бой с Чавесом – это плохо. На мой взгляд, это разумный ход с точки зрения бизнеса,

– сказал Хирн.

Напомним, что Джейк Пол будет драться против 28 июня против Хулио Сезара Чавеса-младшего. Бой состоится в Соединенных Штатах Америки.

Джервонта Дэвис в последний раз дрался против Ламонта Роуча. Поединок завершился скандальной ничьей, которая вызвала бурную реакцию в боксерском сообществе.