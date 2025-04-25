Промоутер Едді Хірн назвав наступного суперника для кривдника Майка Тайсона. Спортивний функціонер зазначив, що блогер битиметься проти американського чемпіона світу, повідомляє 24 канал із посиланням на FightHype.

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З ким битиметься Пол

Зі слів Едді Хірна, Джейк Пол битиметься проти Джервонти Девіса, який володіє чемпіонським поясом WBA у легкій вазі. Промоутер заявив, що бій між блогером та одізним боксером відбудеться в листопаді 2025 року.

Пол проти Чавеса-молодшого – не такий уже й поганий бій. Ми знаємо, що Джервонта битиметься з Джейком Полом у листопаді. Потім подивимось, що буде далі. Було б цікаво перейти від Джервонти Девіса до Ентоні Джошуа. Я не думаю, що бій з Чавесом – це погано. На мій погляд, це розумний хід з погляду бізнесу,

– сказав Хірн.

Нагадаємо, що Джейк Пол битиметься проти 28 червня проти Хуліо Сезара Чавеса-молодшого. Бій відбудеться у Сполучених Штатах Америки.

Джервонта Девіс востаннє бився проти Ламонта Роуча. Поєдинок завершився скандальною нічиєю, яка виклика бурхливу реакцію у боксерській спільноті.