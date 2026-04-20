Пол прокоментував поєдинок із Джошуа та відповів, чи змінив би своє рішення
20 апреля, 16:30
После травматического боя с Джошуа: Пол раскрыл, сожалеет ли о выходе в ринг

Александра Власова
Основные тезисы
  • Энтони Джошуа победил Джейка Пола нокаутом в шестом раунде, причем Пол трижды побывал в нокдауне.
  • Джейк Пол заявил, что не жалеет о бое, несмотря на перелом челюсти, и готов повторить этот опыт.

Энтони Джошуа одержал победу нокаутом в шестом раунде боя против Джейка Пола, который состоялся 20 декабря 2025 года в Майами. До этого американец трижды побывал в нокдауне: дважды в пятом раунде и еще один раз в шестом.

Боксер и соучредитель промоушена MVP Пол заявил, что не жалеет о бое против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа, несмотря на поражение. Об этом он рассказал в видео на ютуб-канале Криса Мэнникса.

Что сказал Пол о бое с Джошуа?

По словам Пола, даже зная последствия боя, в частности перелом челюсти, он без колебаний согласился бы пройти этот путь снова.

Сто процентов, друг. Я прекрасно провел время и получил очень ценный опыт. И думаю, что в долгосрочной перспективе это все сработало мне в плюс. Бог вел меня по этому пути, так что я определенно сделал бы это снова. Думаю, для мира это было очень зрелищно,
– заявил боксер.

Какое было состояние у Пола после боя?

  • Медицинское обследование подтвердило у Пола двойной перелом челюсти. В связи с этим ему провели операцию, во время которой установили титановые пластины, а также удалили часть зубов для стабилизации травмы, сообщает издание People.

  • В феврале 2026 года стало известно, что Полу понадобилось повторное хирургическое вмешательство на челюсти из-за осложнений: металлические пластины и винты начали смещаться из-за недостаточного отдыха и нагрузки в период восстановления, пишет The Independent.