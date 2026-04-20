После травматического боя с Джошуа: Пол раскрыл, сожалеет ли о выходе в ринг
- Энтони Джошуа победил Джейка Пола нокаутом в шестом раунде, причем Пол трижды побывал в нокдауне.
- Джейк Пол заявил, что не жалеет о бое, несмотря на перелом челюсти, и готов повторить этот опыт.
Энтони Джошуа одержал победу нокаутом в шестом раунде боя против Джейка Пола, который состоялся 20 декабря 2025 года в Майами. До этого американец трижды побывал в нокдауне: дважды в пятом раунде и еще один раз в шестом.
Боксер и соучредитель промоушена MVP Пол заявил, что не жалеет о бое против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа, несмотря на поражение. Об этом он рассказал в видео на ютуб-канале Криса Мэнникса.
Смотрите также Усику хотят организовать сенсационный бой против известного на весь мир бойца
Что сказал Пол о бое с Джошуа?
По словам Пола, даже зная последствия боя, в частности перелом челюсти, он без колебаний согласился бы пройти этот путь снова.
Сто процентов, друг. Я прекрасно провел время и получил очень ценный опыт. И думаю, что в долгосрочной перспективе это все сработало мне в плюс. Бог вел меня по этому пути, так что я определенно сделал бы это снова. Думаю, для мира это было очень зрелищно,
– заявил боксер.
Какое было состояние у Пола после боя?
Медицинское обследование подтвердило у Пола двойной перелом челюсти. В связи с этим ему провели операцию, во время которой установили титановые пластины, а также удалили часть зубов для стабилизации травмы, сообщает издание People.
В феврале 2026 года стало известно, что Полу понадобилось повторное хирургическое вмешательство на челюсти из-за осложнений: металлические пластины и винты начали смещаться из-за недостаточного отдыха и нагрузки в период восстановления, пишет The Independent.