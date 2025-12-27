Пол раскрыл свои планы после ужасного поражения от Джошуа: вернется ли на ринг

В ночь на 20 декабря 2025 года Джейк Пол был повержен Энтони Джошуа. Бой в Майами закончился нокаутом в шестом раунде.

Американский блогер получил серьезные травмы от Энтони Джошуа и был прооперирован. После чего Джейк Пол рассказал, удивил ли его нокаутирующий удар Эй Джея, пишет 24 Канал со ссылкой на BoxingScene.

Смотрите также Как Джошуа безжалостно нокаутировал Пола: победное видео

Чем будет заниматься Пол после поражения от Джошуа?

Пол-младший оценил удар соперника, но заверил, что не был удивлен его силой.

Джейк добавил, чем будет заниматься после поражения от Джошуа. Пол не спешит возвращаться в ринг. Бывший соперник Эй Джея рассказал, что собирается уйти в отпуск во время которого хочет поддержать свою любимую Ютту на зимних Олимпийских играх-2026.

К слову. Олимпиада продлится в течение 6 – 22 февраля 2026 года.

Я собираюсь взять отпуск, чтобы поддержать Ютту на Олимпиаде. Она собирается переехать в Пуэрто-Рико. Возможно, займусь сноубордингом или чем-то таким,

– сказал Джейк.

Также Пол признался, что готов стать отцом.

Что известно о состоянии здоровья Пола?

После боя стало известно о госпитализации Джейка. Джошуа сломал блогеру челюсть в двух местах. Ему была проведена операция с установкой титановых пластин. Также Полу удалили несколько зубов.

Впоследствии появились фотографии Пола с кислородной маской. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк отметил, что наибольшее беспокойство вызывают возможные последствия сотрясения мозга у Пола, который не является профессиональным спортсменом.

Джошуа и Пол отстранили от бокса. Энтони получил лишь 7 дней, а вот Джейк – аж 30 с возможным продлением срока отстранения.

Пол может закончить карьеру боксера?

Промоутер Эдди Хирн в комментарии Ариэлю Хельвани сообщил новые детали здоровья Джейка. Он предположил, что после такого боя Пол больше рискует никогда не боксировать.

"Он, возможно, больше никогда не сможет боксировать. Об этом почти никто не говорит. Люди думают, что это просто – тебе соединяют челюсть проводами, закручивают несколько винтов и ты идешь дальше. Но было много бойцов, которые ломали челюсть и больше никогда не выходили в ринг. И так, "ну нет, тот момент может и был настоящим, но все остальное...будто мы тут актеры. Все было на 100 процентов реально. Не было никакой стратегии, никакого соглашения, никакого сценария", – сказал Хирн.