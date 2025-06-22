Американский боец заявил, что больше не будет выступать под эгидой UFC. Спортсмен отметил, что это решение было принято после долгих размышлений, сообщает 24 канал со ссылкой на страницу Джонса в Х.

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Джонс завершил карьеру

Джон Джонс выразил благодарность за тот путь, который ему пришлось пройти в течение многих лет. Американский боец заявил, что ММА навсегда останется в его сердце.

Я с нетерпением жду возможности продолжать вносить вклад в развитие этого спорта и вдохновлять других новыми способами. Спасибо всем, кто был частью этого невероятного путешествия. Лучшее еще впереди,

– написал Джонс.

Добавим, что ранее должен был состояться бой между Джоном Джонсом и Томом Аспиналлом. Однако английский боец стал полноценным обладателем титула UFC, после того как американец сообщил о решении покинуть октагон.

К слову. Джон Джонс стал самым молодым чемпионом UFC, завоевав титул в 2011 году. На тот момент американскому бойцу было 23 года.

Ранее сообщали о том, что бразильский боец Жозе Альдо решил завершить карьеру в UFC. Спортсмен объяснил свое решение.